Boas notícias raramente fazem manchetes

As estratégias de mitigação foram bem-sucedidas e os esforços de substituição da origem e do tipo de energia fizeram com que rapidamente os preços do gás natural voltassem a cair, estando hoje abaixo do valor que tinham antes do começo do conflito. Entrámos em 2023 com os valores mais elevados de reservas, pelo menos desde 2017, e este tema desapareceu das capas dos jornais.