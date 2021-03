Fontes:

Artigo em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico

Porque é que durante a última década temos vivido um dos mais longos ‘Bull Market’ nos principais mercados mundiais, com os índices a alcançarem sucessivos máximos históricos e a Bolsa portuguesa passou ao lado desse movimento, estando hoje muito abaixo do que estava no início da década passada?", questionou-me um leitor.Eu próprio me surpreendo como continuo a ter o privilégio de escrever sobre a Bolsa portuguesa neste espaço de opinião, depois de mais de uma década de completo apagamento do nosso mercado accionista, pois são as subidas e as valorizações que trazem interesse e leitores. Mas, voltando à questão do leitor, não nos podemos esquecer que a troika aterrou em Portugal no ano de 2011. Numa altura em que os principais índices mundiais estavam a viver o início do "Bull Market", Portugal estava falido, teve que apelar à troika que nos obrigou a tomar duríssimas medidas de austeridade.Mas isso por si só não explica tudo, até porque no final da década passada, Portugal conseguiu crescer, embora sempre de uma forma moderada. Mas a forma como o nosso mercado de capitais é tratado pela classe política diz muito da sua credibilidade e visibilidade. Ataques constantes de partidos que formaram a "geringonça", quase que parecendo pecado investir em Bolsa, ausência de incentivos para atrair novas empresas para o nosso mercado, fazendo com que há anos que o PSI-20 nem 20 empresas tenha, são apenas dois exemplos de como a Bolsa é ignorada e mal tratada por quem decide em Portugal.Para haver "Bull Market" na Bolsa portuguesa é preciso a entrada de grandes investidores estrangeiros. Sempre foi assim. A esperança dos investidores portugueses é que, com o encurtar do potencial dos principais mercados, os investidores estrangeiros procurem entrar em mercados cujas valorizações foram irrisórias, como o português. Continuamos a viver da esperança, à boa maneira portuguesa. E eu continuo com esperança que o suporte aguente.Artigo escrito em 26/03/21 às 12h30Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.