Queria deixar uma nota final sobre os desenvolvimentos do tema do meu artigo da passada semana sobre a loucura das acções falidas. Conforme tinha referido, apesar de ter decretado falência, a Hertz tinha subido 600% em apenas três sessões. Que ideia brilhante tiveram os responsáveis da empresa? Aproveitar esta euforia e loucura do mercado para fazer um aumento de capital de 500 milhões de dólares, tentando conseguir capital que salvasse a empresa e a NYSE autorizou.A SEC (equivalente à CMVM) não proibiu a operação mas lançou sérios avisos aos administradores que tiveram medo de possíveis acções judiciais contra eles e, para já, decidiram recuar naquele que seria um genial aproveitamento da irracionalidade actual do mercado.Artigo escrito em 19/06/20 às 12h40Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.