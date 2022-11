Duas semanas de pausa

Partilhar artigo



Nas últimas duas semanas, houve pouca volatilidade nos mercados accionistas mundiais que pareciam parados a assistir ao implodir da FTX, uma das maiores plataformas de compra e venda de criptomoedas.



Quem acompanha os meus artigos sabe que sou um criptocéptico e que acredito que, no longo prazo, vão tender para zero. No entanto, aquilo a que se assistiu na FTX já aconteceu, noutro plano, na banca mais tradicional. Naturalmente a maior volatilidade e a especulaç...