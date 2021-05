Mais acções a construir o “Bull Market”

Fontes:

A semana passada foi tranquila na bolsa portuguesa. Depois de um arranque de semana promissor, o mercado nacional acabou por corrigir desse bom início e foram cinco sessões que não trouxeram grandes notícias para a praça portuguesa. Muitos leitores escrevem-me dizendo que se começaram a interessar por bolsa no primeiro confinamento e que se entusiasmaram pelo ritmo frenético diário e pela elevada volatilidade que fazia com que cada dia fosse uma nova aventura e trazia sempre oportunidades de negócio.Compreendo a frustração de quem começou no mercado accionista num momento fantástico em termos de emoção e volatilidade, mas a verdade é que nessa altura não vivemos tempos normais. Assistimos a um período que ficará na história dos mercados (e não só) que não serve de padrão para o habitual comportamento das bolsas. Por isso, é importante que os novos investidores percebam e aceitem que dias e semanas monótonas fazem parte do funcionamento normal dos mercados.Durante alguns meses aquilo que mais me preocupava no mercado português era o facto de o PSI-20 se estar a aguentar devido ao extraordinário desempenho da EDP e da EDP Renováveis. As últimas semanas, apesar de não terem trazido grandes novidades à bolsa portuguesa, têm mostrado que ela tem conseguido manter-se estável apesar da correcção que tem afectado o grupo EDP.Um "bull market" forte na bolsa portuguesa nunca se fez suportado apenas em duas ou três acções. O nosso mercado quando arranca precisa sempre da maior parte dos títulos envolvidos nesse processo. Por isso, esta resiliência do PSI-20 face à natural correcção do grupo EDP é mais uma boa notícia para a bolsa portuguesa. E este meu fato de touro cada vez me assenta melhor.Artigo escrito ao abrigo do antigo acordo ortográfico, em 07/05/21 às 12h30Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.