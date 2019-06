É um mercado bipolar em que apenas converge numa ideia: a necessidade do suporte dos 5000 pontos aguentar.

Encostado à parede, a Bolsa portuguesa reagiu bem, com os touros a lutarem com todas as suas energias para manterem vivo o "BullMarket". O PSI chegou a fechar ligeiramente abaixo da sua zona de suporte nos 5000 euros, mas rapidamente reagiu, mantendo o suporte intacto e fazendo perceber a importância daquela zona.





Olhando para o último mês, numa precipitada conclusão podemos ser levados a concluir que houve uma enorme razia. Mas, como fiz questão de frisar há algumas semanas atrás, a época de dividendos ia provocar, por força do ajustamento natural às datas ex-dividendo, uma queda de cerca 200 pontos do PSI. Se somarmos esses pontoa ao actual valor do índice português, percebemos que estamos bastante perto dos níveis em que estávamos antes deste mês de dividendos.