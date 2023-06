A economia cresce, mas as famílias sofrem... ou não?

A economia portuguesa tem surpreendido pela positiva neste primeiro semestre de 2023, com as estimativas de crescimento a serem revistas em alta por todas as instituições de referência, apontando agora para um crescimento próximo dos 3% em 2023, mais do dobro da média europeia. Este bom desempenho explica-se pelo aumento das exportações das empresas portuguesas, pelo forte crescimento do turismo e pelo impulso à economia trazido pelo PRR.

...