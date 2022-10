A inusitada força da economia portuguesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fazer prognósticos económicos é sempre arriscado, pois a economia e a política têm uma capacidade grande de nos surpreender. No entanto, vou arriscar neste artigo partilhar o que penso que poderá ocorrer na economia portuguesa europeia no último trimestre de 2022 e em 2023. Estas opiniões decorrem de uma palestra sobre economia portuguesa que fiz no evento anual da BlackRock em Portugal, a 20 de setembro, bem como a minha participaç

...