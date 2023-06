A universidade morreu? Longa vida à universidade!

Na nossa opinião, urge aceitar que o mundo já mudou e que as universidades líderes do futuro serão as que hoje sejam capazes de inovar rapidamente para continuar a criar ciência e conhecimento e a preparar os futuros profissionais para conduzirem essa mudança com propósito, ética, tendo em vista o bem comum.