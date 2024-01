A desordem no PS

Não se espera que uma maioria absoluta, conquistada em eleições, venha a conduzir a uma desistência do exercício do poder, com a apresentação da demissão do primeiro-ministro ao fim de oito anos nessas funções, e com a renúncia ao lugar de secretário-geral do seu partido. Poderá colocar-se a hipótese de se tratar de medidas preventivas, que se destinam a evitar as especulações dos adversá

...