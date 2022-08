A eficácia do novo Estatuto do SNS é nula

1. Esta lei é uma completa desilusão. O nome é pomposo: Estatuto do SNS. A eficácia é nula. Ao fim de 7 anos de Governo esperavam-se medidas concretas. Afinal, é tudo genérico, tudo abstrato e tudo a regulamentar.• Médicos saem do SNS para o privado. Solução? Não há.• Carreiras médicas pouco atractivas. Solução? Não existe.• Médicos em dedicação plena? Falta saber tudo o que é essencial: quando, como, com que valores e com que incentivos.2. Tudo isto depois de há precisamente 2 meses se ter instalado o caos nas urgências de obstetrícia e ginecologia. O Governo criou então uma Comissão de Acompanhamento e prometeu um plano de contingência.• Dois meses depois, a situação está igual ou pior. As medidas do Governo não surtiram efeito. Antes tínhamos um problema: caos instalado nas urgências. Agora, temos dois: o caos nas urgências que se mantém; e a incapacidade do Governo para o resolver.3. A única medida nova desta lei – a criação de uma Direção Executiva do SNS – constitui um risco enorme.• Se o Presidente deste órgão for uma personalidade forte e independente, vamos ter, na prática, dois Ministros. O Ministro verdadeiro e oficial que vai a Conselho de Ministros. E o Ministro paralelo, que realmente manda no SNS e que várias vezes pode entrar em choque com o primeiro.• Se o Presidente desta Comissão for um aparatchic do Governo, não muda nada. Até vai complicar. O que vamos ter são mais cargos dirigentes, mais burocracia, mais tempo perdido.1. As declarações do Presidente da Endesa são incompreensíveis: primeiro, não se percebe a sua intenção, em especial porque ele é um gestor e não um político; depois, porque é a guerra da Ucrânia e não o Governo o culpado pela subida dos preços da energia; finalmente, porque exagerou. Não mentiu, mas exagerou. E o que é exagerado é contraproducente.2. O despacho do PM, esse, não sendo surpreendente, é, todavia, inaceitável. Não é surpreendente porque António Costa, quando se vê em dificuldades, ataca. E adora atacar grandes empresas. É eficaz e popular. Popular porque atacar o "grande capital" é sempre popular. Eficaz porque desvia as atenções dos problemas de cada momento. Por isso o PM já atacou a Altice, a EDP e a Galp.Não sendo surpreendente, este despacho é, todavia, inaceitável.• Primeiro, é uma ameaça a uma empresa privada, na lógica mais autoritária de todas: "Ou se portam bem ou deixam de ser fornecedores do Estado." O Estado Novo acabou, mas o seu espírito mantém-se.• Segundo, é um atestado de incompetência passado à função pública. Não serve, na versão do PM, nem para verificar facturas, nem para decidir contratos de fornecimento de serviços. Pior era impossível!• Terceiro, é um atestado de menoridade passado a um Secretário de Estado. João Galamba foi desgraduado. Já havia a versão dos SE transformados em ajudantes; agora, temos os Secretários de Estado transformados em "mangas de alpaca".• Finalmente, falta esclarecer. Afinal vai haver custos resultantes deste mecanismo? Este ano ou no próximo? Custos maiores ou menores? Isto é que interessa aos Portugueses. Governo e ERSE têm de esclarecer.1. A UE decidiu avançar com um plano de poupança de energia, para acabar com a dependência da energia russa. Já vários países aprovaram os seus planos. Espanha, aqui ao lado, fê-lo esta semana. Portugal remeteu a sua decisão para setembro. Não está fora dos prazos previstos. Mas seria recomendável agirmos com maior rapidez. Até por uma questão de solidariedade europeia.2. Acresce que há alguns dados relevantes a ter em atenção:• Primeiro, somos na UE o 11º país mais dependente da importação de energia. É certo que não dependemos da energia russa. Mas importamos muito. Estamos mesmo em pior situação que a média da UE. O que mostra que os investimentos nas renováveis são ainda insuficientes.• Segundo, os nossos quatro principais fornecedores de energia são: a Nigéria, o Brasil, os EUA e o Azerbaijão. Já tivemos também a Arábia Saudita como grande fornecedor. Estes dados são críticos. Alguns destes países são politicamente instáveis: ou porque são autocracias ou porque se situam em regiões com sérios riscos geopolíticos.• Finalmente, o nosso Mix Energético. Os dados são claros: dependemos em 44% do petróleo; 29% das energias renováveis; 24% do gás natural; 3% do carvão. É um Mix Energético algo diferente do da UE: aqui, na UE, é menor a dependência do petróleo e há uma percentagem significativa de dependência do nuclear (13%).1. Foram duas semanas muito negativas para a imagem da Igreja: casos a mais; denúncias a menos; má gestão da comunicação; deslocação do Patriarca a Roma (Nascer do Sol). Sobre esta visita, há que dizer: primeiro, é uma visita que comprova a gravidade do que sucedeu em Portugal; segundo, se o Patriarca pediu ao Papa a resignação só é de elogiar. Prova que é uma pessoa de carácter. Não se agarra aos lugares como costumam fazer os Ministros.2. A Igreja, para recuperar destas duas semanas, precisa de agir com firmeza em três vertentes: não esconder; não desvalorizar; incentivar a investigação.• Não esconder significa apostar na verdade e na transparência. Foi o que fez o Papa Francisco. Alguns padres e bispos podem "torcer o nariz". Mas o Papa tem toda a razão. Só a verdade e a transparência dão autoridade moral.• Não desvalorizar a situação. Claro que Portugal não terá tantos casos de abusos sexuais como sucedeu noutros países. Mas um único caso que seja é grave. Um só padre que abusa de uma criança é um mau exemplo. Se não for sancionado, contamina toda a instituição.• Incentivar a investigação. O que a Igreja mais deve pretender nesta ocasião é que a Comissão Independente faça um bom trabalho e um trabalho profundo. Antes da visita do Papa Francisco a Portugal, daqui a um ano, o trabalho desta Comissão é um fator essencial para a Igreja reganhar autoridade e credibilidade.1. O PRR está atrasado ou não na sua execução? Os últimos números, do relatório de monitorização de 27 de Julho, sugerem duas respostas distintas:• Primeiro, o PRR não está atrasado no volume de contratualização já efetuada. O Estado já contratualizou 6.450 milhões de euros (39% do total da bazuca). E ainda não estamos a meio do seu horizonte temporal (2023).• Segundo, em matéria de pagamentos, o atraso é significativo. Até ao momento só chegou aos destinatários finais e diretos o valor de 751 milhões de euros (4,5% do total da bazuca). Em qualquer caso, não parece um atraso preocupante. É habitual no início destes processos. A recuperação virá a seguir.2. E como está a relação Estado/empresas em termos de pagamentos do PRR? Aqui, sim, a diferença é flagrante e preocupante: tudo quanto é Estado tem uma clara vantagem sobre as empresas e as famílias. Isto tem a ver com o "defeito de fabrico" do PRR: discriminou as empresas em claro favor do sector público. Vejamos:• Estado, autarquias, escolas e universidades receberam até agora 677 milhões (90% do total dos pagamentos efectuados);• Empresas, IPSS e famílias receberam apenas 74,4 milhões (10% do total dos pagamentos feitos);• As empresas receberam apenas 13 milhões (1,7%);• Há um peso excessivo do Estado. E uma discriminação clara contra as empresas.