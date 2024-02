Alojamento local: a crónica de uma morte não anunciada

Partilhar artigo



Criado inicialmente para fazer face a uma conhecida realidade paralela de cedência temporária do uso de apartamentos ou moradias para fins turísticos - quem nunca "alugou" casa na praia por 15 dias, tão bom que dá para ir a pé, com um anúncio que, se tanto, não era mais que um telefone na janela, a dizer "quartos, rooms, chambres e zimmers?" -, o Regime Jurídico do Alojamento Local (RJAL) foi publicado por via do decreto-lei n.º 128/2014,...