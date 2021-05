Biden tem de tratar do futuro, não do passado

O plano de investimento em infraestruturas, no valor de dois biliões de dólares, do presidente Joe Biden poderá ser um momento decisivo para a economia norte-americana. Com efeito, poderá marcar o fim da era neoliberal, assente na ideia de que os mercados funcionam melhor se deixados por conta própria. Mas embora o neoliberalismo possa estar morto, ainda não está claro o que o substituirá.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;