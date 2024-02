Constitucional tem de travar proibições de “outsourcing”

Partilhar artigo



Desde Maio de 2023, quando se discutiam as propostas de alteração ao Código do Trabalho, no âmbito da agenda do trabalho digno, que levantámos preocupações legítimas sobre a "proibição do recurso à terceirização de serviços". Esta norma foi, entretanto, integrada no Código do Trabalho, impondo um período de 12 meses durante o qual as empresas não podem recorrer ao "outsourcing" apó...