Duas ou três coisas que eu sei dela, a competitividade (Parte II)

Em anterior artigo tratei e defendi propostas visando reforçar o princípio da “liberdade económica” e da simplificação da relação entre Estado e empresas no âmbito da preparação do OE2024. Mas uma perspetiva de mais e melhor investimento carece de investimento qualificado. É através dele que poderemos encontrar a via para desenvolver as nossas capacidades de fabricação e de engenharia na

...