Patriotismo agroalimentar: da produção ao marketing

Portugal é claramente um oásis agroalimentar. Que não restem dúvidas quanto a esta evidência. Sair de casa e percorrer o nosso território, transporta-nos para um mosaico agro e alimentar, diversificado, colorido, singular, completo, rico, genuíno, conferindo a necessária felicidade aos olhos e ao Ser agroalimentar que todos nós somos. Felicidade pela paisagem cultivada e não cultivada, pelas cores distintas que a natureza nos oferece, por via das diferentes culturas - as mais apropriadas à região e, naturalmente, pelos territórios, pelas gentes, pelos sorrisos e pelo bem receber. Somos um País com um Terroir absolutamente invejável.

A visão política sobre a importância do setor agroalimentar para a economia, aumentou consideravelmente após a mais recente crise económico-financeira. Criou-se, de janeiro de 2010 a dezembro a 2013, um clima muito propício ao aumento da visibilidade e importância que o setor agroalimentar tem para as economias nacionais. Após os cortes e ajustamentos - entre janeiro 2010 e março de 2011, veio a reconfiguração do consumo - de março 2011 a dezembro 2013. Daí para cá, vivemos um positivismo realista, que se alavanca, num conjunto de fatores, como a estabilidade governativa, o aumento das exportações, os grandes eventos internacionais, altamente mediatizados e responsáveis pela divulgação do nosso património, o crescente aumento do interesse turístico por Portugal e um sentimento de que realmente somos um País com capacidades. Todos estes fatores foram e são claros detonadores da nossa recuperação económica, mas também, de um gradual aumento do bem-estar. Não obstante, ao nível da governação agroalimentar, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir que o setor agroalimentar seja, não só em períodos de crise económica, considerado como a base, a estrutura, o sustento de uma nação, mas acima de tudo, o pilar estratégico de desenvolvimento a médio e longo prazo. Provou-se claramente que Economia é Produzir, não ao menor custo possível, mas Produzir tendo em atenção outros fatores, como a sociedade - territórios, tradições, inovação, organizações e o meio ambiente - modos de produção, solo, biodiversidade, preservação e estímulo aos ecossistemas.

Está claro para todo o mundo que as alterações climatéricas poderão condicionar as produções mundiais. Na verdade, já estão a condicionar. Portugal não fugirá a este condicionalismo. A água começa a ser um bem escasso. A produção com base nas monoculturas são um dos grandes motivos da constante perda de biodiversidade. Então se assim é, e se somos de facto considerados, pelos influencers, pelos prescritores e opinion makers do mundo agro e alimentar, um raro exemplo de preservação de espécies - vegetais e animais, e de uma mesa rica, farta, colorida e alegre, porque não ter a nossa marca Portugal Agroalimentar bem fundamentada e unanimemente reconhecida e validada? A nossa capacidade de entender o marketing agroalimentar como a ferramenta de base, para conquistar a nossa merecida posição no contexto global agroalimentar, ainda é uma miragem.

Creio que, o facto de se separar politicamente o agro do alimentar é um dos verdadeiros erros estratégicos. Todos somos patriotas agro e alimentares. Porquê? Porque, no limite, defendemos o nosso território, as nossas gentes, as nossas espécies, o nosso SER agro e alimentar. Já nas compras, parece que somos outro tipo de "patriotas". Após a reconfiguração do consumo, e depois dos constantes bombardeamentos promocionais, o consumo português, independentemente da origem do alimento, do modo de produção e até da qualidade nutricional, passou a mover-se por promoções. Cerca de 46% do consumo nacional acontece por via das campanhas promocionais. Creio que só os mais distraídos, é que ainda não entenderam a falsidade que, em certos casos - e já são muitos, reina nas promoções. Na verdade, o Patriotismo agro e alimentar esvazia-se com as ações promocionais. Estamos literalmente rodeados de mentiras agroalimentares.

Temos muito trabalho pela frente ao nível do reposicionamento da importância do setor agroalimentar "dentro de portas". Todos nós sabemos que nos alimentos é impossível alta qualidade a baixo preço. Para os coitados que só vivem de Economia, um dia perceberão que é impossível continuar a escalada das economias de escala, sem conquistar mais base de território, mais Terra. As economias de escala têm um fim, tal como o Solo … o comportamento e felicidade agroalimentar, não. Portanto, olhe-se em primeira instância e de forma holística, para o consumo e depois, sim, para a produção.