Daniel Gros 24 de junho de 2020 às 14:00

O momento New Deal da Europa

As reformas de Roosevelt resistiram ao teste do tempo e agora são aceites como parte essencial da "constituição económica" dos EUA. O desafio de mais longo prazo para a UE será implementar as suas medidas de combate à crise da covid-19 de forma a poderem ser vistas também como ferramentas úteis de estabilização económica quando regressarmos à normalidade.