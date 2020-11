A América tem de se reconciliar com o comércio

Até 2016, a liderança global era um identificador da grandiosidade americana. Os Estados Unidos estavam em primeiro plano na criação e apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), do Fundo Monetário Internacional (FMI), da Organização Mundial do Comércio (OMC) e muito mais. A América era excecional pelo facto de, apesar da sua envergadura no final da Segunda Guerra Mundial, ter escolhido criar uma ordem

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...