Anders Aslund 16 de abril de 2019 às 14:00

A lavagem de dinheiro suja do Ocidente Os EUA e a Europa devem parar as quezílias, seguir os bons exemplos um do outro e corrigir as falhas gritantes nos seus regimes de aplicação da lei. Numa economia globalizada, essa é a única forma de vencer os maus da fita.