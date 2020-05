Koichi Hamada 18 de maio de 2020 às 14:00

Acompanhar o ritmo da Fed

As taxas de câmbio desempenham um papel muito importante na competitividade das exportações. Após a crise de 2008, a desvantagem do custo das exportações criada pela forte valorização do iene deixou o Japão numa situação pior do que a de alguns países diretamente afetados pela turbulência financeira, a começar pelos Estados Unidos.