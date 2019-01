Anatole Kaletsky 03 de janeiro de 2019 às 14:00

Cancelar o Brexit é agora inevitável? Como as coisas estão hoje, um novo referendo produziria uma clara maioria a favor da permanência do Reino Unido na UE, independentemente de como os votos fossem contados ou as perguntas fossem feitas. Isso sugere que a força da inevitabilidade está a começar a mover-se contra o Brexit.