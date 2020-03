Anatole Kaletsky 30 de março de 2020 às 14:00

Evitar um desastre económico é a parte fácil

Sejamos claros: na situação atual, a política monetária nada fará para estimular a atividade económica. Nem os decisores políticos o desejam: neste momento, a existência de mais atividade económica só iria agravar a crise de saúde pública. Mas as taxas de juro zero e as vastas injeções de liquidez ainda são medidas necessárias para impedir que os sistemas financeiros colapsem.