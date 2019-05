Anatole Kaletsky 09 de maio de 2019 às 14:00

Crescimento “caracóis dourados”

Mais tarde ou mais cedo, algum choque político acabará certamente com o equilíbrio feliz entre crescimento global robusto e inflação baixa, como quase aconteceu com as guerras comerciais e as sanções petrolíferas do presidente Donald Trump no ano passado.