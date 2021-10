Depois do "Doing Business"

O Banco Mundial não deve criar um novo índice para classificar países, como fazia o Doing Business. Esses índices agregados são inevitavelmente arbitrários e os rankings invocam juízos normativos que vão muito além dos elementos disponíveis. Mesmo antes do recente escândalo de manipulação de dados, era já evidente que a metodologia por detrás de muitos indicadores individuais do Doing Business precisava de uma reformulação.