Expandir os BRICS significa alguma coisa?

Do mesmo modo, se algum dos BRICS - especialmente a China e a Índia - empreendesse reformas financeiras significativas para atingir esse objetivo, as suas moedas tornar-se-iam quase de certeza mais amplamente utilizadas. Mas se continuarem a limitar-se a queixar-se do dólar e a refletir em abstrato sobre uma moeda comum dos BRICS, é pouco provável que consigam muito.