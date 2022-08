Lutar contra o risco crescente de seca

A seca pode ser um flagelo antigo, mas está a piorar. Hoje, nenhuma região ou país está imune aos seus efeitos. O Sul da Europa está a atravessar uma seca severa – a pior em 70 anos, no caso de Itália. No Oeste dos Estados Unidos, as últimas duas décadas foram as mais secas no espaço de 1.200 anos. O Chile está no seu 13.º ano consecutivo de seca e Monterrey, a terceira maior cidade do México, está agora

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...