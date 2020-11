O apartheid da vacina

No espaço de apenas alguns dias após o anúncio da eficácia da sua vacina, a Pfizer vendeu mais de 80% das doses de vacina que será capaz de produzir até ao final do próximo ano a governos que representam apenas 14% da população mundial. Por outras palavras, se esta for a primeira vacina segura e eficaz a chegar ao mercado, a vasta maioria da população mundial quase não lhe terá acesso.