Carmen Reinhart | Vincent Reinhart 23 de setembro de 2019 às 14:00

O dilema de Jerome Powell

Os responsáveis da Fed não estão a pensar em penalizar intencionalmente a economia até às eleições de 2020. Assim, se Powell for bem-sucedido, Trump não arcará com o custo das suas palavras e ações. E isso levará a mais do mesmo.