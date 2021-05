O efeito Bruxelas nas finanças sustentáveis

Tendo em conta que a União Europeia é o maior mercado de ESG, as empresas globais têm um forte incentivo para construírem as suas carteiras ESG alinhadas com a nova taxonomia – especialmente se os investidores privilegiam cada vez mais os investimentos que cumpram os padrões ESG da Europa. Significa isto que a taxonomia da UE poderá muito bem converter-se num padrão mundial para as finanças sustentáveis.