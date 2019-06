Anne Krueger 20 de junho de 2019 às 14:00

O homem das tarifas ladra mais do que morde

Mesmo que o México conseguisse fazer um milagre, os danos à economia global, ao sistema de comércio e à posição dos Estados Unidos no mundo estão feitos; e são substanciais. Trump abriu uma caixa de Pandora, e todos nós vamos ter de viver com as forças que desencadeou no mundo.