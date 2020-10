O ponto de viragem moral da América

No próximo mês, quando as folhas de outono aqui no nordeste dos Estados Unidos forem varridas pelos ventos do inverno que se aproxima, o país fará a escolha mais importante da história recente. As eleições dos Estados Unidos de 3 de novembro terão implicações globais tão perigosas como a iminente crise climática, ou tão promissoras como um grande avanço científico que possibilite a prosperidade

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...