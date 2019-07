Jonathan Faull | Simon Gleeson 29 de julho de 2019 às 14:00

O que se segue nos mercados de capitais da Europa?

Embora as preocupações com a perda do controlo regulatório sejam legítimas, não se pode permitir que limitem desnecessariamente o acesso das empresas ao financiamento. Já lá vão os tempos da auto-suficiência financeira e a Europa não os pode trazer de volta.