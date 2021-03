Porque é que Biden deve abandonar as tarifas de Trump sobre a China?

Ao longo da sua presidência, Donald Trump aumentou as tarifas dos EUA sobre as importações da China várias vezes, de uma média de cerca de 3% quando assumiu o cargo em janeiro de 2017 para mais de 20% no final de 2019. Como resultado, a média atual das tarifas dos EUA sobre produtos chineses está essencialmente no mesmo nível que os Estados Unidos impuseram ao resto do mundo no início dos anos 1930 com a Lei Smoot-Hawley, uma medida

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...