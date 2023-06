Uma transição ecológica que não deixa ninguém para trás

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Estamos a trabalhar com urgência para fazer mais pelas pessoas e pelo planeta. Diversos choques em simultâneo têm afetado a capacidade dos países de combater a fome, a pobreza e a desigualdade, de criar resiliência e de investir no seu futuro. As vulnerabilidades da dívida nos países de baixo e médio rendimento representam um grande obstáculo à sua recuperação económica e à sua capacidade de fazer

...