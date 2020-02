Harold James 12 de fevereiro de 2020 às 14:00

O Paraíso Perdido do Reino Unido

Explorando os efeitos destrutivos e desmoralizantes da "austeridade", Johnson prometeu vastos investimentos públicos para estimular e transformar as zonas industriais do norte do país, em declínio - sendo que a população dessas zonas votou a favor do Brexit e possibilitou a vitória dos Conservadores em dezembro.