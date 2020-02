Jean Pisani-Ferry 13 de fevereiro de 2020 às 14:00

Explicando o triunfo da imprudência económica de Trump

Acima de tudo, a lição a tirar do êxito económico aparente de Trump não é a de que a imprudência e o nacionalismo económico devem guiar as políticas. É que, num contexto de baixa inflação e de taxas de juro baixas, há mais margem de manobra do que se pensava para avançar com políticas expansionistas; que este contexto exige políticas audazes, em vez da timidez habitual; e que as políticas podem fomentar a inclusão económica.