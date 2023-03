Os preços do petróleo russo estão a ser manipulados?

As preocupações que atualmente têm surgido dizem respeito à negociação de petróleo com origem na Rússia. A Rússia representa cerca de 10% da produção mundial de crude a nível diário, e as suas exportações ascendem a perto de oito milhões de barris por dia (crude e produtos refinados).