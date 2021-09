Porque está a covid-19 a disparar de novo na América?

Há contramedidas que podem ser tomadas se as baixas taxas de vacinação levarem a doença a disparar. Mas alguns executivos e corpos legislativos estaduais opõem-se à obrigatoriedade do uso de máscara e acolhem com pouco entusiasmo a ideia da testagem sistemática junto de populações assintomáticas.