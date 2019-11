André Veríssimo averissimo@negocios.pt 28 de novembro de 2019 às 23:00

Bloomberg contra Trump

Michael Bloomberg entra tarde na corrida para ser o candidato pelo Partido Democrata que vai enfrentar Donald Trump, mas vem com tudo. No tudo inclui-se uma fortuna de 53 mil milhões de dólares, segundo contas da Forbes, que deixam a um canto os 3,1 mil milhões do atual inquilino da Casa Branca. Mas será um bilionário o melhor antídoto para outro?