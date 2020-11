Duas Europas

Os comportamentos de cada bolsa refletem as empresas que a compõem e não diretamente a economia, mas incorporam também o risco que o país encerra. As variações verificadas são, de resto, consentâneas com as previsões da Comissão Europeia conhecidas esta quinta-feira. Enquanto países como a Alemanha ou a Finlândia recuperam até ao final de 2022 o PIB que tinham em 2019, Portugal, Espanha e Itália terão de esperar mais tempo.