André Veríssimo averissimo@negocios.pt 11 de dezembro de 2018 às 23:00

Macron perdeu a luz Macron viu o fim e capitulou vergado à força dos “coletes amarelos”. Cedeu na taxa sobre os combustíveis, cedeu no salário mínimo, cedeu nas pensões, cedeu na fiscalidade sobre as horas extraordinárias. Mas também cedeu na sua autoridade e na perda de legitimidade das regras do euro.