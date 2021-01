Mérito e álcool-gel

Há um certo país, agarrado ao passado, onde o mérito continua a ser secundário e os cargos servem para fazer ou pagar favores, promover amigos ou são usados como uma espécie de prémio de carreira. Este Governo já mostrou, por mais de uma vez, que ainda vive nesse mundo, onde habita uma das causas endémicas do nosso atraso económico, que existe no privado, mas ainda mais no setor público.