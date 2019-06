André Veríssimo averissimo@negocios.pt 10 de junho de 2019 às 23:00

O mau negócio do Governo na TAP

A polémica dos prémios aos quadros da TAP parece encerrada, entre o lamento por mal-entendidos e promessas de uma política de bónus mais transparente e abrangente. Aquilo que começou com uma musculada quebra de confiança em relação à comissão executiva, a fazer imaginar consequências mais drásticas, acabou com o Governo a meter a viola no saco.