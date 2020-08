André Veríssimo averissimo@negocios.pt 04 de Agosto de 2020 às 23:00

O PSD e o progresso

A modernidade tem fugido ao PSD, apesar do discurso reformista, e o partido precisa dela. A aproximação ao Chega pode ir ao encontro de tendências que se afirmam em vários países da Europa e noutras paragens, mas põe os sociais-democratas do lado errado do progresso social e económico, rumo a um conservadorismo que não tem sido a sua matriz. É mesmo por aí que o PSD quer ir?