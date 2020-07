André Veríssimo averissimo@negocios.pt 07 de Julho de 2020 às 23:00

Pela autoridade do governador

Agora que é certo que Mário Centeno será o próximo líder do Banco de Portugal, deixou de se falar sobre as novas regras para a nomeação do governador. É pena, porque o caso mostra que elas devem mesmo mudar. A oportunidade está criada, é aproveitá-la.