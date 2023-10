A autocracia do pensamento

Partilhar artigo



António Guterres, enquanto secretário-geral das Nações Unidas, terá ido longe demais nas suas declarações sobre o Hamas e a Palestina? É possível, mas essa avaliação, tal como todas as outras, é passível de contraditório. Ainda assim, nada justifica a prepotência com que o Estado de Israel reage perante quem não alinha com a sua visão dos acontecimentos. Israel pede a demissã...