A regeneração da democracia

A invasão do Congresso, em Brasília, por parte de apoiantes confessos do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não pode nem deve ser menosprezada. Antes pelo contrário. Constitui uma ação perigosíssima que revela as debilidades da democracia brasileira. Aliás, a reação tíbia de algumas forças de segurança ao ataque dos manifestantes indicia uma certa cumplicidade com os mesmos.





