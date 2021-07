A retoma intermitente

A ânsia venceu a prudência e esta é uma circunstância que irá travar a recuperação, e, por esta via, obrigar a um esforço adicional do Estado. Não é possível voltar atrás no desconfinamento, mas vamos enfrentar uma inesperada anemia na economia, sobretudo por via do travão à esperada retoma do setor do turismo.