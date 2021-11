Estado sem capitalismo

O novo rumo do PC chinês, assente em críticas ao excesso de abertura do país na década de 90, constituirá um toque de finados do capitalismo do Estado, a fórmula vencedora que Pequim usou para se afirmar globalmente. Neste período, o PCC fomentou o aparecimento de grupos privados, capazes de fazerem aquisições no exterior e que funcionaram, em maior ou menor medida, como tentáculos do regime. Internamente, o Estado, fulanizado no PCC, continuou a funcionar como um gigante “big brother” capaz de controlar tudo.