Liberalismo “golden”

Em julho de 2010, o Tribunal de Justiça Europeu considerou que a participação do Estado no capital da Portugal Telecom SGPS através de uma “golden share” (500 ações privilegiadas) constituía uma restrição injustificada à livre circulação de capitais no mercado europeu, contemplada no artigo 56.º do Tratado. Um ano depois os acionistas da PT votaram o fim da “golden share”. Este movimento

...